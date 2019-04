Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Montagabend (1. April 2019) gegen 18:45 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Skoda aus einer privaten Zufahrt am Ostwall. Hierbei stieß sie mit einem neunjährigen Radfahrer zusammen. Das Kind kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. (201)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell