Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zum Pressetermin: Aktion für mehr Verkehrssicherheit - Polizei unterstützt Senioren beim Training mit dem Rollator

Krefeld (ots)

Am kommenden Donnerstag (4. April 2019) bietet die Polizei in der Belia Seniorenresidenz ein Training für Menschen mit Rollator an. Ziel ist es, die Teilnehmer mit dem Umgang so vertraut zu machen, dass sie sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Tipps geben Polizeioberkommissarin Ramona Hagens und Polizeihauptkommissar Andreas Lischke vom Bezirksdienst der Krefelder Polizei.

Das Training ist Teil einer Präventionsserie für Senioren, die Sabine Baum, Leiterin der Seniorenresidenz, in Kooperation mit der Polizei ins Leben gerufen hat. So wird es neben dem Rollatortraining zu einem späteren Zeitpunkt Vorträge zu anderen Themen wie Handtaschenraub oder Taschendiebstahl geben.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck vom Training zu verschaffen, Fotos zu machen und Interviews zu führen:

Donnerstag, 4. April 2019 um 10:15 Uhr Belia Seniorenresidenz, Blumenstraße 172

Hinweis: Das Training steht in einem zeitlichen Zusammenhang zum 3. April 2019, dem diesjährigen internationalen Tag der älteren Generationen. (200)

