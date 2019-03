Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Unbekannte entwenden Motorroller und legen Feuer

Krefeld (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitagabend (29. März 2019) an der Feldstraße einen Motorroller und setzten ihn anschließend in Brand.

Zeugen meldeten gegen 22:50 Uhr ein brennendes Kleinkraftrad auf einem Verbindungsweg hinter dem Freizeitzentrum Süd.

Diebe hatten dieses zuvor in der Zeit von 22 Uhr bis 22:50 Uhr an der Feldstraße entwendet und offensichtlich dort angezündet.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Motorroller wurde vollständig zerstört.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (197)

