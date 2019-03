Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Vollendeter Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag, den 16.03.2019, in der Zeit von 19.40 - 23.30 Uhr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Flaaskamp ein. Der/die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über die Terrassentüre Zugang ins Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden u.a. Uhren entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld (Tel.: 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden.

