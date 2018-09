POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Krefeld: Innenstadt - Gruppe besprüht Zebrastreifen in Regenbogenfarben

Krefeld (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag (10. September 2018) haben selbst ernannte Aktivisten an mehreren Kreuzungen in der Innenstadt die Zebrastreifen mit Sprühfarbe besprüht.

Gegen 3:50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte eine Gruppe dabei beobachtet, wie diese die Fußgängerüberwege am Friedrichsplatz besprüht hatte.

Die Polizei konnte insgesamt sieben Männer (zwischen 19 und 40 Jahre alt) und eine Frau (18 Jahre alt) in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung feststellen. Sie kommen alle aus Krefeld. Die Gruppe gab an, für die Aktion in der Innenstadt verantwortlich zu sein. Sie wollte laut eigener Aussage damit ein Zeichen gegen Homophobie und Rechtsextremismus setzen. Auch an der Ecke Königstraße / Marktstraße sowie an der Kreuzung Königstraße / Rheinstraße waren die Mitglieder der Gruppe aktiv.

Sowohl die Feuerwehr als auch die Stadtwerke versuchten vergeblich, die Zebrastreifen zu reinigen. Die Stadt Krefeld prüft nun, ob die Fahrbahnmarkierungen möglicherweise komplett erneuert werden müssen. Die Polizisten nahmen die Personalien der sieben Männer und der Frau auf. Auf sie warten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung bzw. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (531)

