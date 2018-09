POL-KR: Kupferdieb festgenommen - Polizei sucht Komplizen

Krefeld (ots) - Couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Krefeld in der Nacht zu Sonntag (9. September 2018) einen Kupferdieb festgenommen hat.

Gegen 2:40 Uhr waren drei Männer mit ihrem Auto auf der Gladbacher Straße stadtauswärts unterwegs, als sie drei vermummte Personen sahen, die zwei Kupferkabelbündel über die Straße trugen. Sie nahmen die Verfolgung auf und sprachen die drei Männer auf einem Parkplatz an der Straße Am Behringshof an. Dort waren sie gerade dabei, die Bündel neben einem Auto abzulegen.

Die Zeugen informierten die Polizei, woraufhin die drei Männer über die Bahnschienen an der Alte Gladbacher Straße flüchteten. Polizeibeamte konnten einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus Bochum festnehmen, der sich in der Nähe in einem Gebüsch versteckte. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Die beiden Komplizen sind etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatten ihr Gesicht mit einer Mütze und einem Schal vermummt. Einer von ihnen trug ein rotes Oberteil, der andere ein dunkles Oberteil.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer der Polizei Krefeld 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (261)

