POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Krefeld: Theaterplatz - Unbekannte bewerfen Auto des Ordnungsdienstes mit Pflasterstein

Krefeld (ots) - Am späten Freitagabend (7. September 2018) haben auf dem Theaterplatz Unbekannte ein Auto des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Krefeld mit einem Pflasterstein beworfen. Verletzt wurde dabei niemand.

Zwei Mitarbeiter des KOD waren gegen 22:10 Uhr in das Auto gestiegen, das vor dem Bürgerservice auf dem Theaterplatz geparkt war. Als sie losfahren wollten, hörten sie plötzlich einen lauten Knall. Die beiden Mitarbeiter stiegen daraufhin aus ihrem Auto aus und fanden links daneben einen faustdicken Pflasterstein. Außerdem war die linke Scheibe ihres Autos beschädigt. Vermutlich haben Unbekannte den Stein vom ersten Obergeschoss des Seidenweberhauses gegen das Auto geworfen.

Die beiden KOD-Mitarbeiter informierten daraufhin die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten trotz einer Fahndung keine Tatverdächtigen feststellen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Hinweise bitte an die Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (530)

