POL-DU: Baerl: Rettungshubschrauber fliegt Radfahrerin in Klinik

Eine Fahrradfahrerin (18) hat sich bei einem Unfall in einer Kreuzung am Sonntagnachmittag (29. Mai, 15:30 Uhr) verletzt. Die junge Frau wollte von der Kreuzstraße kommend die Hubertustraße überqueren und achtete dabei nicht auf einen BMW (Fahrerin: 47 Jahre), der von rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr. Sie stieß mit dem Auto zusammen und fiel auf den Asphalt. Die 18-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik - Lebensgefahr besteht nicht.

