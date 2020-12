Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen/Dellviertel: Gut gesicherte Tür und bellender Hund vertreiben Einbrecher

DuisburgDuisburg (ots)

Eine gut gesicherte Haustür und ein bellender Hund haben am Samstagabend (5. Dezember) in Wehofen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Unbekannte hatten bei einem Einfamilienhaus in der Nähe der alten Eisenbahnbrücke versucht, die Tür aufzuhebeln. Laut Zeugenaussagen hatte der Hund im Haus in der Zeit 20 bis 21 Uhr sehr lautstark gebellt und womöglich Schlimmeres verhindert. Später bemerkten die Eigentümer die Hebelmarken und meldeten sich bei der Polizei.

Im Dellviertel bekamen Einbrecher am Samstagnachmittag (5. November, 15:30 Uhr bis 18:15 Uhr) die Tür eines Hauses auf der Vom-Rath-Straße mit der sogenannten "Flipper-Methode" auf und stahlen eine Goldkette, Kopftücher und Bargeld. Beim "Flippern" nehmen Täter zumeist ein Stück hartes Plastik und schieben es zwischen Rahmen und Tür. So versuchen sie den Metallschnapper zurückzudrücken und die Tür zu öffnen. Das funktioniert nur bei nicht verschlossenen Türen. Daher rät die Polizei beim Verlassen des Hauses die Türen abzuschließen.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht für beide Fälle Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen genommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell