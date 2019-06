Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Montagmorgen (3. Juni, 7:30 Uhr) einen Jungen auf seinem Schulweg an der Kreuzung Königgrätzer Straße/Heerstraße angefahren. Er berührte ihn an der Schulter. Deswegen stürzte der Zwölfjährige zu Boden und mit dem Kopf gegen einen Stromkasten. Er verletzte sich am Kopf. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne dem Jungen zu helfen. Der Zwölfjährige lief nach Hause. Seine Eltern erstatteten wenig später Anzeige. Der Fahrradfahrer trug zur Tatzeit eine neon-orangefarbene Sportjacke. Zeugen, die den Unfall am Montagmorgen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280-0. (lb)

