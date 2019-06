Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Rollerfahrer geriet in Gegenverkehr

Duisburg (ots)

Ein Rollerfahrer ist gestern (3. Juni, 20:55 Uhr) in einer Rechtskurve der Straße Im Haselbusch in den Gegenverkehr geraten und mit dem VW eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich, so dass ein Rettungswagen den 17-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Autofahrer kam ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell