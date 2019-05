Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auf nasser Straße weggerutscht

Duisburg (ots)

Auf nasser Fahrbahn hat am Dienstagmorgen (28. Mai, 6:24 Uhr) ein Duisburger die Kontrolle über seinen blauen BMW verloren. Der 22-Jährige war auf der Duisburger Straße in Richtung Hamborn unterwegs und wollte in die Amsterdamer Straße abbiegen. Dabei brach sein Heck nach links aus. Beim Gegenlenken schleuderte er gegen den stehenden Lkw eines 62-Jährigen. Rettungskräfte brachten beide Männer ins Krankenhaus, wo Ärzte sie stationär behandeln. Etwa eine halbe Stunde musste die Polizei die Zufahrt von der Duisburger in die Amsterdamer Straße sperren. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell