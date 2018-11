POL-DU: Mittelmeiderich - Kradfahrer bei Unfall mit PKW schwer verletzt

Duisburg (ots) - Am Freitag, dem 23.11. 2018 gegen 16:30 Uhr, wollte ein 21-jähriger Duisburger mit seinem BMW von der Brückelstraße nach links auf die Bronkhorststraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Kleinkraftrad eines 55-jährigen, der die Kreuzung auf der Brückelstraße in Richtung Vogesenstraße querte. Der Rollerfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden und trug am ganzen Körper Prellungen sowie Rippenfrakturen davon. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Da bei dem PKW-Fahrer während der Unfallaufnahme der Verdacht auf Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit entstand, wurde ihm in der Wache eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, daß er offensichtlich sein Fahrzeug ohne gültigen Führerschein steuerte. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

