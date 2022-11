PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nächtliche Festnahme in Hofheim +++ Einbrüche in Sulzbach, Flörsheim und Hochheim +++ Baucontainer in Flörsheim aufgebrochen

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher nach nächtlichem Diebstahl festgenommen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Donnerstag, 03.11.2022, gegen 04:00 Uhr

(jn)Polizisten aus Hofheim haben in der zurückliegenden Nacht einen 14-jährigen Hofheimer festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor mehrere Straftaten begangen zu haben. Um kurz vor 04:00 Uhr alarmierte ein Bewohner der Rheingaustraße die Polizei, da sich aktuell eine unbekannte Person in seiner Garage aufhalte. Die Streifen konnten im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen 14 Jahre alten Jugendlichen antreffen, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war. Da er auf die abgegebene Personenbeschreibung passte und bei ihm entsprechendes Diebesgut sowie eine kleine Menge Drogen aufgefunden wurden, wurde er festgenommen und zur Hofheimer Polizeistation gebracht. Neben Diebesgut aus der Garage wurde bei ihm auch ein Fahrrad sichergestellt, welches zuvor am Bahnhof in Hofheim entwendet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Delinquent in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Einbrecher stehlen Schmuck,

Sulzbach (Taunus), Neugartenstraße, Mittwoch, 02.11.2022, 11:45 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Schmuck von noch unbekanntem Wert haben unbekannte Täter zwischen Mittwochmittag und Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in der Neugartenstraße in Sulzbach erbeutet. Den Ermittlungen am Tatort folgend kletterten die Einbrecher auf das Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf, um die Innenräume betreten zu können. Hier machten sich die Täter auf die Suche nach Beute, wobei sie diverse Schmuckgegenstände entwendeten. Der entstandene Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Tür wird auf 600 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Teures Arbeitsgerät aus Baucontainer entwendet, Schwalbach am Taunus, Sauererlenstraße, Dienstag, 01.11.2022, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 02.11.2022, 07:20 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher Beute gemacht, indem sie eine Rüttelplatte sowie eine Flex aus einem verschlossenen Baucontainer in Schwalbach entwendet haben. Den Angaben der Geschädigten zufolge, zerstörten die Täter das Schloss, mit dem der Container in der Sauererlenstraße gesichert war, und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurde das Diebesgut im Wert von etwa 6.000 Euro entwendet, welches aufgrund seines Gewichtes mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert worden sein muss.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Wohnungseinbruch ohne Beute,

Flörsheim am Main, Gustav-Stresemann-Straße, Dienstag, 01.11.2022, 08:45 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Aus bisher unbekannten Gründen sind unbekannte Täter am Dienstag in eine Flörsheimer Erdgeschosswohnung eingebrochen und haben lediglich Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Einstiegsstelle verursacht. Zwischen 08:45 Uhr und 19:30 Uhr machten sich der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin zu Nutze und brachen die Terrassentür der Wohnung auf. Diese liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Stresemann-Straße. Nach einem kurzen Aufenthalt und einer möglichen Suche nach Diebesgut verschwanden die Unbekannten vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden an der Tür im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Einbrecher gehen leer aus,

Hochheim am Main, Dresdener Ring, Mittwoch, 02.11.2022, 16:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In Hochheim sind unbekannte Täter am Mittwochabend in eine Wohnung eingebrochen, wobei sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge leer ausgingen. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sich der Einbruch zwischen 16:15 Uhr und 20:00 Uhr ereignet haben muss. In diesem Zeitraum seien die Täter auf den Balkon der im Dresdener Ring gelegenen Wohnung geklettert, wo sie die Balkontür aufhebelten. Hiernach durchwühlten sie Schränke in mehreren Räumen, bevor sie ohne Beute und unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Beschädigtes Fahrzeug nach Unfall gesucht, Kelkheim (Taunus), Wilhelmstraße, Dienstag, 25.10.2022, 16:40 Uhr

(jn)Bereits am 25.10.2022 kollidierte ein Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen mit einem geparkten Fahrzeug in Kelkheim. Verkehrsbedingt musste der Fahrer zunächst weiterfahren und konnte das beschädigte Auto bereits wenige Minuten später nicht mehr auffinden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles oder dem geschädigten Fahrzeugbesitzer. Der Unfallverursacher gab an, an diesem Dienstag um 16:40 Uhr die Wilhelmstraße befahren zu haben, wobei es an einer Engstelle zu dem Zusammenstoß mit dem auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten Pkw kam. Als der Skoda-Fahrer zur Unfallstelle zurückkehrte, fehlte von einem beschädigten Fahrzeug jede Spur. Indes war an seinem Pkw die Beifahrerseite zerkratzt und teilweise eingedellt.

Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes in Hofheim sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

