POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 21.02.2019

1. Autoknacker nutzen wenige Minuten, Flörsheim am Main, Kiesstraße, Mittwoch, 20.02.2019, 16:00 Uhr bis 16:05 Uhr

(jn)Gerade einmal fünf Minuten waren am Mittwochnachmittag für bislang unbekannte Täter ausreichend, um in Flörsheim einen Wagen gewaltsam zu öffnen und daraus eine Handtasche mitgehen zu lassen. Die Fahrerin hatte ihren schwarzen Mercedes zwischen 16:00 Uhr und 16:05 Uhr in der Kiesstraße abgestellt, als mindestens ein Autoknacker die Seitenscheibe einschlug, die offen im Fahrzeug liegende Handtasche an sich nahm und mit der Beute flüchtete. Neben wichtigen Dokumenten und EC-Karten bewahrte die Geschädigte auch ihr Handy in der Tasche auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt gegen Unbekannt und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Darüber hinaus warnt die Polizei erneut davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen - auch nicht versteckt - da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe! Wenn Sie Personen beobachten, die zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder die Innenräume in Augenschein nehmen, zögern Sie nicht damit, die Polizei zu alarmieren.

2. Diebe kennen keinen Respekt: Opferstock gestohlen, Kriftel, Kapellenstraße, Mittwoch, 20.02.2019, 10:15 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Am helllichten Tag haben Diebe am gestrigen Dienstag den Opferstock in der katholischen Kirchengemeinde in Kriftel gestohlen. Zwischen 10:15 Uhr und 17:00 Uhr betraten die Täter die Kirche in der Kapellenstraße und entwendeten das ca. 60 cm hohe und 1,5 Meter breite Behältnis für Spendengelder. Anschließend müssen die Unbekannten den schweren und massiven Gegenstand weggetragen oder abtransportiert haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweisgeber, die gestern in Kriftel verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Reifen zerstochen, Schwalbach am Taunus, Hardtbergstraße, Dienstag, 19.02.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 20.02.2019, 14:30 Uhr

(jn)Zwei Reifen eines schwarzen Mercedes Vito haben ein oder mehrere unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Schwalbach zerstochen. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, am Straßenrand der Hardtbergstraße abgestellt. Gegen 14:30 Uhr des Folgetages musste er dann feststellen, dass Unbekannte zwei Reifen zerstochen hatten. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe in Eschborn erbittet Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Fahrer unter Alkohol unterwegs, Verkehrsunfall verursacht, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, 20.02.2019, 21:40 Uhr

(ew)Am gestrigen Mittwochabend kam es in der Wickerer Straße in Flörsheim am Main zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Autofahrer Alkohol zu sich genommen hatte. Die Polizisten der Polizeistation in Flörsheim wurden gegen 21:40 Uhr in die Wickerer Straße gerufen, um einen Verkehrsunfall mit Sachschaden aufzunehmen. An der Unfallstelle konnte zunächst jedoch nur einer der Unfallbeteiligten angetroffen werden. Der Fahrer des Traktors teilte den Beamten mit, dass er die Wickerer Straße in Richtung der Rheinallee befahren habe und ihm in Höhe der Werner-von-Siemens Straße ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen sei. Beide Fahrzeuge hätten sich dann seitlich touchiert, wobei das Auto zunächst weitergefahren und in eine angrenzende Straße abgebogen sei. In der besagten Straße konnten die Polizisten dann den Unfallwagen, der nicht mehr fahrbereit war, samt dem 34-jährigen Fahrer antreffen. Der Mann roch deutlich nach Alkohol und zeigte körperliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest bestätigte zusätzlich den Verdacht, dass er Alkohol konsumiert hatte, denn der Wert lag bei über zwei Promille. Daher nahmen die Polizeibeamten den 34-Jährigen zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle und stellten seinen Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

