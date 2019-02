PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus

Kelkheim, Im Herrnwald (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019 in der Zeit von 19:00 Uhr bis Mitternacht wurde in Kelkheim,Münster in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter benutzen hierzu eine Leiter, die sie an das Haus stellten. Weiterhin wurde eine Terrassentür im Kellergeschoss aufgehebelt. Alle Räume wurden durchwühlt. Es entstand Sachschaden; zu den entwendeten Gegenständen konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

