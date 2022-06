PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auto in Villmar gestohlen+++Fahrraddieb flüchtet+++Motorrad in Hadamar geklaut+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Auto in Villmar gestohlen,

Villmar, Am Lahnufer, Mittwoch, 01.06.2022, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 02.06.2022, 04:15 Uhr

(wie) In Villmar wurde in den letzten Tagen ein Auto gestohlen. Eine 56-Jährige hatte ihren schwarzen Seat in der Straße "Am Lahnufer" abgestellt. Am frühen Donnerstagmorgen konnten am Abstellort nur noch Glassplitter festgestellt werden. Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und es anschließend entwendet. Die Täter entkamen unerkannt mit dem schwarzen Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen LM-RM 163. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Fahrraddieb flüchtet,

Limburg, Schaumburger Straße, Mittwoch, 01.06.2022, 12:00 Uhr

(wie) In Limburg flüchtete am Mittwoch ein Fahrraddieb, als er bei seiner Tat von einem Zeugen entdeckt wurde. Ein 28-Jähriger war mittags zu Fuß in der Schaumburger Straße unterwegs, als er beobachten konnte, wie ein Mann sich mit einem Werkzeug an einem Fahrrad zu schaffen machte. Offensichtlich war er dabei das Fahrradschloss aufzutrennen. Als der Dieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er über einen Hinterhof in der Stiftstraße. Die herbeigerufene Streife der Polizei konnte den Fahrraddieb nicht mehr antreffen. Er wurde beschrieben als 180 cm groß und kräftig mit "mitteleuropäischen Aussehen". Die kurzen, blonden Haare sollen "gestylt" gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Cargohose mit grünen Nähten und einem grauen Hoodie der Marke "Alpha". Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

3. Motorrad in Hadamar geklaut,

Hadamar, Borngasse, Mittwoch, 01.06.2022, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 02.06.2022, 09:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Hadamar ein Motorrad gestohlen. Ein 69-Jähriger stellte sein cremefarbenes Leichtkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen LM-CA 278 in der Borngasse ab. Als er am nächsten Morgen zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter das Zweirad im Laufe der Nacht entwendet hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell