PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall mit geklautem Pkw verursacht +++ LKW nach Unfallflucht gesucht +++ Aktueller Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Unfallflucht mit mutmaßlich geklautem PKW, Dornburg-Langendernbach, Mainzer Straße, Freitag, 08.10.2021, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ereignete sich in der Mainzer Straße in Langendernbach eine Verkehrsunfallflucht mit einem mutmaßlich zuvor gestohlenen Pkw. Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr mit einem schwarzen VW UP die Mainzer Straße in Langendernbach aus Richtung Elbtal in Richtung Irmtraut. Kurz nach dem Ortseingang kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer und im weiteren Verlauf mit einer Treppe sowie einem Blumenkübel. Der unbekannte Fahrer ließ das verunfallte Fahrzeug an Ort und Stelle stehen und flüchtete. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei, deren eingesetzte Streife den VW sicherstellte. Ersten Ermittlungen zufolge stahl der Fahrer das Fahrzeug zuvor in der Straße "Hubertusplatz" in Rennerod in Rheinland-Pfalz und verursachte auf seiner Flucht den beschriebenen Verkehrsunfall. Letztlich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Polizeistation Limburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. LKW nach Unfallflucht gesucht, Weilburg, Bundesstraße 49, Donnerstag, 07.10.2021, 08:00 Uhr

(fh)Die Polizei ist auf der Suche nach einem LKW, welcher am Donnerstagmorgen auf der B49 bei Weilburg durch seine Fahrweise einen Unfall mit einem weiteren Lkw verursachte und von der Unfallstelle flüchtete. Ein 29-Jähriger befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die rechte Spur der Bundesstraße 49 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Gießen. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Weilburg habe ihn auf der linken Spur ein weiterer LKW samt Auflieger in der Farbe Weiß überholt und sei ohne hinreichenden Sicherheitsabstand knapp vor ihn eingeschert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der 29-Jährige stark abgebremst. Sein Lkw sei im Rahmen des Bremsvorganges mit der rechten Fahrzeugseite gegen die dortige Schutzplanke gestoßen. Hierbei entstand sowohl am Fahrzeug, als auch an der Planke Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die fremde Sattelzugmaschine, an welcher polnische Kennzeichen angebracht waren, sei daraufhin davongefahren.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Weilburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0.

Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch, 13.10.2021: Oberbrechen, Frankfurter Straße, ggü. Bahnhof

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

