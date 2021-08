PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auspuff von Auto in Limburg gestohlen+++Festnahme nach Ruhestörung+++Fahrräder gestohlen+++

1. Auspuff von Auto in Limburg gestohlen, Limburg-Ahlbach, Dehrner Straße, Montag, 23.08.2021, 08:00 Uhr bis Dienstag, 24.08.2021, 21:00 Uhr

(wie)Am Anfang der Woche wurde in Limburg-Ahlbach ein Auspuff mitsamt Katalysator von einem Pkw entwendet. Ein 37-Jähriger parkte seinen VW auf dem Pendlerparkplatz an der B49. Als er Dienstagabend zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die Auspuffanlage mitsamt Katalysator abmontiert worden war. Es gibt bisher keine Hinweise auf Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Festnahme nach Ruhestörung,

Weilburg, Mauerstraße, Mittwoch, 25.08.2021, 22:09 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend nahm die Polizei einen Mann nach einer Ruhestörung fest. Anwohner riefen um 22:09 Uhr die Polizei in die Mauerstraße, weil ein Mann lauthals herumschreien würde. Die entsandte Polizeistreife konnte den Mann auch deutlich hören und entdeckte ihn schließlich stark alkoholisiert auf einer Toilette sitzend. Nach Abschluss des Toilettengangs wurde der Schreihals einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er vom Amtsgericht per Haftbefehl gesucht wurde. Daher nahm die Streife den Mann fest und lieferte ihn ins Gewahrsam ein.

3. Fahrräder gestohlen,

Weinbach-Freienfels, Weinbacher Straße, Samstag, 21.08.2021 bis Mittwoch, 25.08.2021, 11:00 Uhr

(wie)In Freienfels wurden drei Fahrräder aus einem Carport gestohlen. Eine 79-jährige stellte am Mittwochmorgen fest, dass drei Fahrräder aus dem Carport gestohlen worden waren. Die Fahrräder waren allesamt mit Schlössern gesichert. Zuletzt wurden die Räder am Samstag unter dem Carport gesehen, am Mittwoch fehlten sie dann. Hinweise zu verdächtigen Personen mit Fahrrädern in Freienfels nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

4. Motorradfahrer bei Unfall mit LKW verletzt, Niederselters, Haintchener Straße, Dienstag, 24.08.2021, 13:18 Uhr

(wie) Am Dienstag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem LKW leicht. Ein 21-Jähriger befuhr mit seiner KTM die Hessenstraße in Niederselters. An der Kreuzung mit der Haintchener Straße querte ein LKW die Hessenstraße um in die Goethestraße zu fahren. Als der Motorradfahrer sich mit überhöhter Geschwindigkeit näherte, befand sich ein Teil des Hecks des LKW noch auf der Hessenstraße. Der 21-Jährige bremste nicht rechtzeitig und es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

5. Zweiradfahrer nach Unfall schwerverletzt, Limburg a. d. Lahn, Kirchstraße, Am Katzenborn, Mittwoch, 25.08.2021, 12:43 Uhr

(jn)Ein 59 Jahre alter Mann aus Brechen, der am Mittwoch auf einem Pedelec in Limburg unterwegs war, ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und für eine weitere Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge, befuhr der 59-Jährige um 12:43 Uhr die Kirchstraße in Fahrtrichtung Bahnstraße, wo er die Vorfahrt einer aus der Straße "Am Katzenborn" kommenden, 41-jährigen Autofahrerin aus Limburg missachtete. Dabei touchierte der Radler die Motorhaube des Pkw und zog sich infolge eines Sturzes schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle kam der Brechener in ein Krankenhaus.

