PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 03.11.2019

Limburg (ots)

Versuchter Raubüberfall in Elz

65604 Elz, Limburger Straße Am Sonntag gegen 01.15 Uhr wurde ein 37 - jähriger Mann aus Elz auf dem Nachhauseweg in Höhe eines Autohauses in der Limburger Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Bargeld befragt. Der Angesprochene verneinte jedoch die Frage. Im Anschluss sei er dann von 4 bis 5 weiteren Personen angegangen worden. Diese Personengruppe habe auf den Geschädigten eingeschlagen. Trotzdem sei ihm die Flucht in Richtung Elz gelungen. Durch die Schläge wurde der 37- jährige Mann am Kopf leicht verletzt. Bei der Tätergruppe soll es sich um 16 bis 22-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431 -91400 zu melden.

Reifen wurden zerstochen

65555 Limburg - Offheim, Albert - Weil - Straße In der Nacht zum Samstag dem 02.11.19 wurden an einem blauen Ford Mondeo die beiden Reifen an der Beifahrerseite zerstochen. Wer Angaben zum Täter bzw. Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen.

PKW aufgebrochen, Navi entwendet

35781 Weilburg, Beethovenstraße In der Nacht zum Samstag, dem 02.11.19 wurde ein blauer Renault Megane aufgebrochen und aus dem Innenraum ein mobiles Navigationssystem entwendet. Besagter PKW war unter einem Carport abgestellt. Hinweise auf den/die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471 - 93860 entgegen.

"Reifenstecher" in Limburg

65549 Limburg, Kneippstraße In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag, dem 02.11.19 zerstachen unbekannte Täter die beiden Reifen an der Fahrerseite eines grünen Toyota Corolla. Der PKW war in der Kneippstraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Limburg.

