POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 06.06.2019

Limburg (ots)

1. Einbrecher nehmen gesamten Tresor mit, Hünfelden, Dauborn, Nassauer Straße, 05.06.2019, 18.10 Uhr bis 06.06.2019, 06.15 Uhr, (pl)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher in Dauborn zugeschlagen und einen Tresor aus einer Postfiliale entwendet. Die Täter hebelten eine Tür der Postfiliale in der Nassauer Straße auf und machten sich in den Innenräumen auf die Suche nach Beute. In einem Raum stießen die Täter dann auf einen Tresor, den sie aus der Bodenverankerung lösten und anschließend mitnahmen. Dabei ließen sich die Unbekannten auch nicht von der Tatsache abhalten, dass der Tresor rund 200 Kilogramm schwer war. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in dem Tresor Wertsachen in Höhe von mehreren Hundert Euro gelagert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Seitenscheibe beschädigt, Hadamar, Herzenbergweg, 04.06.2019, 17.30 Uhr bis 05.06.2019, 07.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Hadamar die Seitenscheibe eines geparkten VW Tiguan beschädigt. Der betroffene Pkw war in einer Grundstückseinfahrt im Herzenbergweg abgestellt. Aus dem Innenraum des Wagens wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

