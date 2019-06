PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 04.06.2019

Limburg (ots)

1. Hochwertige Werkzeuge entwendet, Hadamar, Im Weidenbornerfeld, Sonntag, 02.06.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 03.06.2019, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag hatten es Diebe in der Straße "Im Weidenbornerfeld" in Hadamar auf Werkzeuge im Wert von mindestens 6.000 Euro abgesehen. Die Unbekannten machten sich an zwei auf dem Gelände einer Dachdeckerfirma abgestellten Peugeots zu schaffen und schlugen die Heckscheiben des weißen Boxer sowie des weißen Expert ein. Durch die entstandene Öffnung gelang es den Tätern dann, die Fahrzeuge zu öffnen und ihre Beute, zu der unter anderem Bohrmaschinen, Trennmaschinen sowie Kabeltrommeln gehörten, aus dem Laderaum zu entwenden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Scheibe von Schule beschädigt, Limburg, Blumenröder Straße, Freitag, 31.05.2019, 15.00 Uhr bis Montag, 03.06.2019, 07.30 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte in der Blumenröder Straße in Limburg das Fenster einer Schule beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Abgesehen hatten es die Täter auf die Scheibe einer Werkstatt im rückwertigen Bereich des Gebäudes, gegen welche sie mehrere Steine warfen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. In Schule eingestiegen, Hünfelden-Dauborn, Elisabeth-Koch-Straße, Mittwoch, 29.05.2019 bis Montag, 03.06.2019

(si)Im Laufe des verlängerten Wochenendes sind Unbekannte in der Elisabeth-Koch-Straße in Dauborn in eine Schule eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Klassenraum der Schule und gingen von dort weiter in einen angrenzenden Musikraum, wo sie eine Gitarre erheblich beschädigten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

