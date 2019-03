PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Sonntag, 10.03.2019

Limburg (ots)

Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Verkehrsunfallflucht in 65549 Limburg, Grabenstraße / Dr.-Wolff-Straße Samstag, 09.03.2019, gg. 21:35 Uhr

Eine 57.-jährige Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr in Limburg mit ihrem blauen Nissan die Grabenstraße, aus Richtung alter Lahnbrücke herkommend. Mit Beginn der Grünphase an der Kreuzung Grabenstraße / Dr.-Wolff-Straße bog die Dame mit ihrem PKW nach rechts in die Dr. Wolff-Straße ein. Von der Schiede her näherte sich zeitgleich ein dunkler PKW, welcher von der Dr.- Wolf-Straße seinerseits nach links hin in die Grabenstraße gesteuert wurde. Der Fahrer dieses dunklen PKW schnitt als Linksabbieger derart die Kurve, dass er in den Gegenverkehr geriet und mit dem blauen Nissan zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß vorn links im Frontbereich beschädigt. Der Schaden am blauen Nissan wurde auf ca. 1000,00 EUR taxiert. Der Unfallverursacher hielt kurz mit seinem Fahrzeug an, gab dann aber Gas und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Konrad-Kurzbold-Straße unerkannt davon. Die Fahrerin des blauen Nissan konnte lediglich von dem flüchtigen Unfallverursacher das Teilkennzeichen LM-HC ... ablesen. Das Fluchtfahrzeug soll ein dunkelfarbiger PKW Hyundai gewesen sein, besetzt mit einer männlichen Person, mit angeblich südländischem Erscheinungsbild. Mögliche Zeugen des Unfallereignisses werden gebeten Hinweise zu Tel. 06431 / 91400 an die Polizei Limburg zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstähle in 65604 Elz, Eisenbahnstraße und Anlagenweg Samstag, 09.03.2019, Tatzeitraum von 14:00 h bis gegen 21:30 h

Je ein Wohnhaus im Elzer Anlagenweg und ein Haus in der Eisenbahnstraße waren Ziel von Einbrechern am Samstagnachmittag und in den Abendstunden. Zutritt in die Objekte wurde sich durch je das Aufhebeln von der Terrassentür im Erdgeschoß verschafft. Alle Räume der angegangenen Wohnungen wurden durch die unbekannten Täter betreten und das Mobiliar durchwühlt. In beiden Objekten wurden jeweils Schmuckstücke und ein geringerer Bargeldbetrag entwendet. Die Gesamtbeute wird auf mehrere Tausend Euro hin geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen oder wenn verdächtige Personen im Tatzeitraum in Elz aufgefallen sind, nimmt die Polizei in Limburg zu Telefon 06431 / 91400 entgegen.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Verkehrsunfallflucht in Weilmünster Mühlweg 6, Parkplatz Einkaufsmarkt

Unfallzeit: Samstag, 09.03.2019 zwischen 09.00 Uhr und 10.25 Uhr Unfallhergang: Ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes abgestellter grauer Pkw, BMW wurde in der o.g. Zeit am Radlauf und dem Stoßfänger vorne links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Schadenshöhe: 2.000 EUR Zeugenhinweise an die Polizei in Weilburg unter 06471-93860 werden erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeistation Limburg

65549 Limburg

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell