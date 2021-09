PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Betrunkener Radfahrer gestürzt+++Körperverletzung in Geschäft+++mehrere Außenspiegel beschädigt+++mehrere Unfallfluchten+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Unfallort: 61352 Bad Homburg, Schleußnerstraße 5 Unfallzeit: Freitag, 10.09.2021, 16:38 Uhr

Ein 55-jähriger Bad Homburger stand mit seinem PKW in der Schleußnerstraße an einer roten LZA. Ein 34-jähriger Ginsheimer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem LKW auf. Dabei wurde der PKW Fahrer leicht verletzt. Sachschaden: ca. 3.500 EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Alkohol Unfallort: 61348 Bad Homburg, Friesenstraße 11 Unfallzeit: Samstag, 11.09.2021, 18:36 Uhr

Ein 63-jähriger Mann stürzte aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrrad. Dabei zog er sich eine Kinnverletzung zu und wurde mit einem RTW in das BGU nach Frankfurt verbracht. Ein zuvor bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße, Geschäft Tatzeit: Samstag, 11.09.2021, 08:48 Uhr

Am Samstagmorgen betrat ein 42-jähriger Mann aus Bad Homburg das Geschäft seiner ebenfalls in Bad Homburg wohnenden, 46-jährigen Schwester und beleidigte diese. Im weiteren Verlauf schlug er mit Fäusten auf sie ein und zog sie an den Haaren auf den Gehweg. Erst als eine Autofahrerin anhielt um zu helfen, ließ er von seiner Schwester ab und flüchtete. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann festgenommen und zur Polizeistation Bad Homburg verbracht werden. Da er Drogen und Alkohol konsumiert hatte wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Schwester wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Diebstahl von Schornsteinfegerutensilien Tatort: 61352 Bad Homburg, Stift-Tepl-Straße Tatzeit: Freitag, 10.09.2021, 10:15 Uhr - 10:30 Uhr Durch eine unbekannte Person wurden mehrere Arbeitsgeräte entwendet, die ein Schornsteinfeger vor der Haustür einer Kundin abgestellt hatte. Schaden: ca. 550 EUR

Außenspiegel beschädigt

Tatort: 61350 Bad Homburg, Heuchelheimer Straße Tatzeit: In der Nacht von Freitag, 10.09.2021 auf Samstag, 11.09.2021 Durch bislang unbekannte Personen wurden an drei geparkten PKW die Außenspiegel beschädigt. An einem viertem PKW wurden Dellen verursacht. Schaden: ca. 900 EUR

Polizeistation Oberursel

Keine presserelevanten Sachverhalte

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Sachschaden

61479 Glashütten, L 3016 zwischen Kelkheim-Ruppertshain und Glashütten-Schloßborn Freitag, den 10.09.2021, 19:20 Uhr

Ein 19-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L3016 aus Ruppertshain kommend in Fahrtrichtung Schloßborn. Hier geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache am Ausgang einer Rechtskurve ins Schleudern und überschlug sich. Anschließend kam der PKW im Graben zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug und einer Verkehrseinrichtung entstand erheblicher Sachschaden von ca. 12.100 EUR

Strafanzeigen

Tages-Wohnungs-Einbruch

61462 Königstein im Taunus, Hainerbergweg Samstag, 11.09.2021, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen mittels eines unbekannten Tatwerkzeuges ein Loch in die verglaste Terrassentür eines Einfamilienhauses und hebelten diese auf. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter das Haus nach Wertgegenstände und entfernten sich nach erfolgter Tatausführung in unbekannte Richtung. Erkenntnisse zum Stehlgut liegen bislang nicht vor. Sachschaden: ca. 2500 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeidirektion Hochtaunus - RKI, K 21/22 (Tel.: 06172-120-0) melden.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: 61250 Usingen / Hattsteiner Alle / Albert-Franke-Straße Unfallzeit: Freitag, 10.09.2021 / 06:45 Uhr bis Freitag, 10.09.2021 / 07:00 Uhr

Aufgrund der Spurenlage an der Unfallörtlichkeit, ist von folgendem Unfallgeschehen auszugehen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Albert-Franke-Straße / Usingen, in Richtung Hattsteiner Allee. Beim Rückwärtsabbiegen / Rangieren in die Hattsteiner Allee, kam der Unfallverursacher mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Schadenshöhe wird auf ca. 1200,- geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61250 Usingen / Am Hohen Berg Unfallzeit: Samstag, 11.09.2021 / 21:24 Uhr

Der Unfallverursacher befuhr mit dem Fahrzeug die Straße "Am Hohen Berg / Usingen in unbekannte Fahrtrichtung. Im Zuge eines Wendemanövers kollidierte der Unfallverursacher vermutlich mit dem Fahrzeugheck mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Schadenshöhe wird auf ca. 3000,- geschätzt.

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell