PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 12.06.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vermisste 14-Jährige aus Oberursel wieder zurück, Oberursel / Frankfurt am Main, 11.06.2019

(pa)Die seit dem 01.06.2019 vermisste 14-Jährige aus Oberursel wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Dienstagabend von der Polizei wohlbehalten in Frankfurt am Main aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit eingestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell