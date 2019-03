PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 18.03.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Festnahmen nach betrügerischen Anrufen, Usingen, 15.03.2019,

(pa)Durch hohe Gewinnversprechen am Telefon wurde ein Senior aus Usingen in den vergangenen Wochen von skrupellosen Trickbetrügern um einige Tausend Euro gebracht. Durch geschickte Gesprächsführung wurde der Rentner dazu verleitet, das Geld per anonymem Geldtransfer sowie persönlicher Übergabe an die Betrüger zu zahlen. Am Freitag schöpfte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter Verdacht, als der Geschädigte mehrere Tausend Euro abhob und auf Nachfrage angab, das Geld im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel zu benötigen. Der Bankmitarbeiter informierte die Bad Homburger Kriminalpolizei, die umgehend die Ermittlungen aufnahm und kurze Zeit später in Usingen eine 61-jährige Geldabholerin festnehmen konnte. An deren Wohnadresse in Bayern wurde noch am Freitagnachmittag ein Ehepaar festgenommen, das den betrügerisch erlangten Betrag bei der 61-Jährigen abholen kam. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 61-jährige Geldabholerin entlassen. Das Ehepaar, bei dem es sich um einen 58-jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau mit Wohnsitz in Baden-Württemberg handelt, wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

2.) Sachbeschädigung an mehreren Pkw, Friedrichsdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 15.03.2019, 21.00 Uhr bis 16.03.2019, 08.00 Uhr

(pa)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verursachten Unbekannte in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Friedrichsdorf einen hohen Sachschaden. Die Vandalen beschädigten insgesamt sieben dort geparkte Fahrzeuge. An diesen traten sie mehrere Außenspiegel ab, zudem wurde der Lack zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5.000EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3.) Mehrere Einbrüche in Erdgeschosswohnungen, Bad Homburg v. d. Höhe, Leopoldsweg / Neu-Anspach, Anspach, Weilstraße / Oberursel, Aumühlenstraße, 16.03.2019, 19.00 Uhr bis 17.03.2019, 20.00 Uhr

(pa)Bei drei Wohnungseinbrüchen in Bad Homburg, Anspach und Oberursel wurden am Wochenende Sachschäden von mehreren Tausend Euro verursacht und Diebesgut im Wert von rund 4.000 Euro erlangt. Unbekannte drangen in Bad Homburg zwischen Samstag, 19.25 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Leopoldsweg ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine Balkontür. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Mit Schmuck, Bargeld und einem Laptop flüchteten die Täter daraufhin unerkannt. Ebenfalls die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses traf es in der Weilstraße in Anspach. Hier hebelten Einbrecher am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 20.00 Uhr eine Terrassentür auf, um in die Wohnräume zu kommen. Hieraus entwendeten sie unter anderem Bargeld, eine Spielekonsole und diverse Parfümflaschen. In der Oberurseler Aumühlenstraße stiegen bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Appartement im Erdgeschoss einer Seniorenresidenz ein. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld gelang es den Tätern, sich unerkannt zu entfernen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in allen drei Fällen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4.) Einbrüche in Gartenhütten, Kronberg, Buchholzweg, 05.03.2019, 12.00 Uhr bis 16.03.2019, 16.45 Uhr

(pa)Rund 300 Euro Sachschaden entstand bei Einbrüchen in drei Gartenhütten in Kronberg. Die Besitzer mussten am Samstag feststellen, dass Unbekannte in Ihre Kleingartenparzellen eingedrungen waren und sich gewaltsam Zugang zu den Hütten und angrenzenden Geräteschuppen verschafft hatten. Hieraus wurden unter anderem eine Motorsäge der Marke "Stihl", Angelausrüstung sowie ein Lasermessgerät der Marke "Bosch" entwendet. Der Tatzeitraum konnte auf die letzten beiden Wochen, zwischen dem 05.03.2019 und dem vergangenen Samstag, eingegrenzt werden.

Die Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

5.) Zwei Fahrzeuge von Handwerksbetrieben gestohlen, Oberursel, Stierstadt, Kurmainzer Straße / Steinbach, Hessenring, 14.03.2019, 20.00 Uhr bis 15.03.2019, 16.45 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag, zwischen Mitternacht und 07.30 Uhr, wurde in Stierstadt ein in der Kurmainzer Straße auf dem Hof eines Handwerksbetriebes geparkter Mercedes-Kleinbus mit einem Wert von circa 15.000 Euro von Unbekannten entwendet. Ein weiterer Mercedes - diesmal ein Sprinter in LKW-Ausführung im Wert von rund 20.000 Euro - wurde zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Freitagmorgen, 07.00 Uhr in Steinbach entwendet. Das mit Werkzeug und Baumaterial beladene Fahrzeug war von seinem Besitzer im Hessenring abgestellt worden. Am Morgen stellte dieser fest, dass es gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

6.) Unerlaubte Entsorgung von Altöl und Farbe, L3041, Gemarkung Schmitten, Parkplatz "Am Aubach", 15.03.2019, 10.00 Uhr bis 17.03.2019, 11.00 Uhr

(pa)Mehrere Kanister, augenscheinlich befüllt mit Altöl, sowie eine Dose Farbe luden unbekannte Umweltverschmutzer zwischen Freitagmorgen, 10.00 Uhr, und Sonntagvormittag 11.00 Uhr, auf einem Waldweg nahe des Wanderparkplatzes "Am Aubach" an der L3041 zwischen der L3025 und Anspach ab.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

7.) In Ferienhaus "gehaust", Schmitten, Brombach, Treisberger Weg, 15.03.2019, gg. 18.30 Uhr

(pa)Ein Ferienhaus im Treisberger Weg in Brombach wurde am Freitagabend von "ungebetenen Gästen" heimgesucht. Die bisher unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zugang, entzündeten den Kamin und schlugen Löcher in die Holzdecke. Der am Ferienhaus verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

8.) Sachbeschädigung an Vereinsheim, Kronberg, Oberhöchstadt, Altkönigstraße, 16.03.2019, 22.00 Uhr bis 17.03.2019, 10.30 Uhr

(pa)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen rissen Unbekannte mehrere Holzlatten vom Vorbau eines Vereinsheimes eines Sportvereins in der Altkönigstraße in Oberhöchstadt ab. Die Latten wurden augenscheinlich in einem Lagerfeuer, das die Vandalen in einem angrenzenden Pavillon entzündet hatten, verbrannt. Auch ein dort befindlicher Tisch wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

9.) Rollerfahrer bei Unfall verletzt, Landesstraße 3003, Oberstedten, 18.03.2019, gg. 05.20 Uhr

(ho)Heute Morgen ist auf der Landesstraße 3003 bei Oberstedten der 39-jährige Fahrer eines Motorrollers verletzt worden. Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der Mann auf der Landesstraße aus Richtung Bad Homburg unterwegs war und nach links auf die Bundesstraße 456 in Richtung Oberursel abbiegen wollte. In diesem Moment befuhr ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem VW die Abfahrt der B 456 in Richtung Obersteden. An der Kreuzung zur Landesstraße 3003 bog der VW-Fahrer nach links ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer kam. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.800 Euro.

10.) Mehrere Unfallfluchten registriert, Hochtaunuskreis, 15.03.2019 bis 17.03.2019

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat die Polizei im Hochtaunuskreis mehrere Unfallfluchten registriert, bei denen teilweise schwere Sachschäden an den betroffenen Fahrzeugen hinterlassen wurden. Unter anderem ereignete sich am Samstagabend, gegen 18.10 Uhr, ein folgenschwerer Unfall auf dem Hessenring in Bad Homburg. Zwei Mercedes Benz standen hintereinander an der roten Ampel zur Kreuzung Hessenring/Thomastraße auf einem Linksabbiegerfahrstreifen. Rechts neben den beiden Wartenden stand auf dem Geradeausfahrstreifen ein weiteres Fahrzeug, welches offenbar in Richtung Marienbader Platz weiterfahren wollte. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr dieses Fahrzeug los und wechselte den Fahrstreifen vor den ersten Mercedes. Dessen Fahrer musste eine Notbremsung einleiten, worauf es zu einem Auffahrunfall kam, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Derzeit liegen noch keine Hinweise auf den Verursacher vor. Bei einem weiteren Unfall am Samstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 16.20 Uhr, ist in Sulzbach an einem geparkten Renault ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Der betroffene Wagen war auf einem Parkplatz am Sportplatz abgestellt. Als die Besitzerin wieder zu dem Wagen zurückkam, stellte sie vorne links einen erheblichen Unfallschaden fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur, da auch in diesem Fall eine Unfallflucht vorliegt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

