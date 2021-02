Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach Diebstahl und Computerbetrug ++ Bilder sind beigefügt++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Elmshorn (ots)

Am 30.11.2020 zeigte eine Frau den Diebstahl ihres Portemonnaies bei der Bundespolizei in Elmshorn an. Unbekannte Täter hatten ihr gegen 08.45 im DB Store Uhr im Bahnhof Elmshorn die Geldbörse entwendet.

Es stellte sich heraus, dass die Täter mit den Bankkarten aus dem Portemonnaie bei zwei Fahrkartenautomaten bezahlt hatten. Anschließend hoben diese zweimal Bargeld bei der Filiale der Targo Bank in der Königstraße 11, Elmshorn ab. Der entstandene Schaden beträgt 2454,80 Euro.

Vermutlich handelte es sich um zwei Täter. Beim Hereingehen in die Bank übergab eine unbekannte männliche Person die Geldbörse an einen weiteren Mann.

Einer der Männer hatte schwarze, gescheitelte Haare und war Bartträger. Er soll 20-30 Jahre alt sein und trug einen auffälligen Pullover und eine auffällige Jacke. Er hatte weiße, abgetragene Halbschuhe an. Der zweite unbekannte Täter trug eine auffällige Pudelmütze.

Die bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei führten bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Aufgrund der Sichtung des Videomaterials wurde jetzt über die Staatsanwaltschaft Itzehoe beim zuständigen Amtsgericht in Itzehoe ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Die Videoprints sind der Meldung beigefügt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter der Rufnummer 0461/ 31 32 - 0 (Leitstelle - 24 Std. besetzt) entgegen. Hinweise werden auch vertraulich behandelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell