POL-DO: 04.02.2023 um 15:30 Uhr in Dortmund, Signal-Iduna-Park, Pressemitteilung für das Bundesligafußballspiel Borussia Dortmund - FC Freiburg

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0124 Unbekannte Täter haben am Donnerstagmittag (2. Februar) in Dortmund-Kley einen Geldtransporter überfallen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 13.10 Uhr an einem Möbelhaus an der Borussiastraße. Dort war ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gerade dabei einen Geldkoffer zu einem wartenden Geldtransporter zu ...

