Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1119

Heute früh (12. Oktober) ist es im Kreuzungsbereich Rüschebrinkstraße / Springorumstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Ein Autofahrer ist verletzt worden.

Gegen 5:35 Uhr war eine 23-Jährige aus Lünen mit ihrem Pkw auf der B 236 in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Von dieser abgefahren, beabsichtigte sie nach links auf die Rüschebrinkstraße in Richtung Hannöversche Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie hierbei das Auto eines 58-Jährigen aus Herten, der zeitgleich die Springorumstraße in Richtung Auffahrt B 236 befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 58-Jährigen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Rüschebrinkstraße in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig gesperrt. Schätzungsweise liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 6.000 Euro

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell