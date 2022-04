POL-DO: Bus beschossen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0478 Am Dienstagnachmittag (26. April) kam es gegen 16:25 Uhr auf dem Asselner Hellweg in Höhe der Hausnummer 167 zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Dortmunder wurde dabei schwer verletzt. Ersten Aussagen zufolge befuhr ein 48-jähriger Dortmunder den Asselner Hellweg in Fahrtrichtung Wickede mit seinem Mazda. Zwei Kinder traten in ...

