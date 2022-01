Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere junge Männer attackieren 34-Jährigen in Brackel: Polizei sucht wichtige Zeugin nach räuberischer Erpressung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0019

Nach einer räuberischen Erpressung auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Gesamtschule an der Haferfeldstraße in Dortmund-Brackel am 1. Januar gegen 18 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Insbesondere ist dabei eine Frau von Bedeutung, die durch ihr lautes Einschreiten dafür sorgte, dass die Täter im Anschluss vom Opfer abließen und wegrannten.

Das Opfer wurde von acht bis zehn Personen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren auf dem Schulhof angegriffen. Sie schlugen mit den Fäusten auf den Mann ein und besprühten ihn mit Pfefferspray. Außerdem raubten die Täter im weiteren Verlauf der Tat 50 Euro Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt lief eine Frau am Tatort vorbei und rief klar vernehmbar, dass sie jetzt die Polizei verständige. Diese Frau könnte eine wichtige Zeugin für die weiteren Ermittlungen sein und wird dringend gebeten, sich zu melden.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 17 bis 18 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - hatte dunkle, kurze, gelockte Haare - trug eine hellgraue Jogginghose - olivgrüner Pullover

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Dortmund unter 0231/132-7441 entgegen.

