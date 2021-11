Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Lütgendortmunder Hellweg gesucht

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lütgendortmunder Hellweg am 9. November sucht die Polizei Zeugen. Ein Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war der 17-jährige Dortmunder gegen 7.10 Uhr mit seinem Roller auf dem Hellweg in Richtung Lütgendortmund unterwegs. In Höhe einer Tankstelle kam ihm ein Auto entgegen. Der Fahrer oder die Fahrerin beabsichtigte offenbar nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Der Rollerfahrer bemerkte dies und wollte ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte seine leichten Verletzungen vor Ort.

Der Pkw-Fahrer bzw. die Fahrerin brach den Abbiegevorgang ab und setzte die Fahrt wieder in Richtung Kley fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Auto und/oder den Insassen machen können. Es soll sich um einen weißen BMW gehandelt haben - vermutlich ein 1er-Modell. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Lütgendortmund unter Tel. 0231/132-2621.

