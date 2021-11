Polizei Dortmund

POL-DO: Mann aus Hörde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nach dem vermissten Uwe Kolacek aus Dortmund-Hörde. Er wurde letztmalig am 28. Oktober an seiner Wohnanschrift in der Wilhelm-Schmidt-Straße gesehen. Er ist 56 Jahre alt und 172 cm groß, hat lichtes Haar. Sein Erscheinungsbild wird als eher ungepflegt beschrieben.

Der Vermisste ist herzkrank. Zudem kann eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Eine Fahndung verlief bis jetzt erfolglos.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441 oder dem polizeilichen Notruf.

