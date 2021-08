Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Dortmund-Mitte schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0892

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (25.8.) gegen 11.15 Uhr im Bereich Unionstraße/Heinrich-Wenke-Straße ist ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 54-jährige Dortmunderin mit ihrem Wagen auf der Unionstraße in Richtung Süden unterwegs. Als sie in Höhe der Heinrich-Wenke-Straße nach links in die Zufahrt des dortigen Supermarktes abbog, erfasste sie aus bislang ungeklärter Ursache den 34-jährigen Radfahrer aus Dortmund. Dieser fuhr auf der Unionstraße in Richtung Norden.

Der Fahrradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell