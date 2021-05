Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin erfasst Radfahrer beim Rechtsabbiegen

Dortmund (ots)

Einen Verkehrsunfall am Mittwoch (26.5.2021) auf der Provinzialstraße in Dortmund-Lütgendortmund nimmt die Polizei zum Anlass, auf die Unfallgefahr beim Rechtsabbiegen hinzuweisen.

Von der Provinzialstraße bog eine 32-jährige Autofahrerin um 7.45 Uhr auf die Holtestraße ab. Ein Radfahrer aus Castrop-Rauxel wollte zeitgleich geradeaus weiterfahren und versuchte dem nach rechts abbiegenden Kleinwagen noch auszuweichen. Der Pkw erfasste den 53-Jährigen, der dabei stürzte.

Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Mann am Unfallort. Die Autofahrerin aus Dortmund gab in einer ersten Einlassung an, den Radfahrer übersehen zu haben.

Die Polizei bittet motorisierte Verkehrsteilnehmer:

- Fahren Sie aufmerksam an Kreuzungen und Einmündungen heran. Beobachten Sie den Verkehr.

- Sie wollen nach rechts abbiegen? Vergewissern Sie sich, ob auch Radfahrende unterwegs sind.

- Ein flüchtiger Blick in den rechten Außenspiegel reicht nicht - also: Tempo runter, Schulterblick.

- Ist eine Radfahrerin/ein Radfahrer in unmittelbarer Nähe: sie/ihn vorbeifahren lassen und erst dann abbiegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell