Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Tankstelle in Dortmund-Marten - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0356

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Martener Straße am Mittwochabend (31. März) sucht die Polizei Zeugen. In die Fahndung nach dem Täter war auch ein Hubschrauber mit eingebunden.

Der Überfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr im Verkaufsraum einer Tankstelle im Bereich Martener Straße/Schulte-Heuthaus-Straße. Den ersten Zeugenangaben zufolge betrat der Täter die Räumlichkeiten und forderte die anwesende Angestellte auf, sich auf den Boden zu legen. Der Aufforderung kam die junge Frau nach. Anschließend musste sie dem Unbekannten erklären, wie er die Kasse öffnen könne. Dies tat er sodann auch und entnahm Bargeld. Dieses verstaute er in einem mitgebrachten schwarzen Beutel. Nachdem er sich noch an den Zigaretten bedient hatte, flüchtete der Täter in Richtung Heyden-Rynsch-Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, dunkle Augenfarbe, schwarze/dunkelbraune Augenbrauen. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Daunenjacke mit Karomuster, Kapuze und Lederapplikationen an der Schulter, eine schwarze Jogginghose mit zwei weißen Streifen (der vordere etwas schmaler) sowie schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen. Er hatte sich zudem einen gelben Gartenhandschuh übergestreift. Auf dem schwarzen Beutel, in dem er das Geld verstaute, war eine weiße Aufschrift "GENETIKK * snipes" zu sehen.

In die Fahndung nach dem Täter waren Kräfte der Bundespolizei sowie ein Hubschrauber mit eingebunden. Sie verlief jedoch negativ.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

