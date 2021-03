Polizei Dortmund

POL-DO: Bargeld unterschlagen - Polizei fahndet mit Lichtbildern

Dortmund (ots)

Am 11. Februar dieses Jahres ist der Kundin einer Bankfiliale in Dortmund-Aplerbeck das an einem Geldautomaten bereits ausgezahlte Geld durch eine unbekannte Person unterschlagen worden.

Ermittlungen zufolge verließ die Kundin nach einer Bargeldauszahlung den SB-Bereich der Filiale. Später stellte sie fest, dass sie offenbar einen Teil der Auszahlung im Geldschacht zurückließ.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund sucht die Polizei die auf den Lichtbildern abgebildete Person. Der Mann steht im Verdacht, den fehlenden Bargeldbeitrag unmittelbar nach der Kundin unterschlagen zu haben.

Kennen Sie die auf den Fotos abgebildete Person? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

