Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lütgendortmund gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0462

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag (4. Mai) auf der Westricher Straße in Lütgendortmund sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer eines Rollers wurde leicht verletzt.

Ermittlungen zufolge fuhr der 65-jährige Dortmunder mit seinem Roller auf der Westricher Straße in Richtung Norden. Gegen 16.50 Uhr bremste er in Höhe der Hausnummer 36 ab, um in einen Garagenhof einzubiegen. Als der 65-Jährige wieder anfuhr, überholte ihn ein von hinten herannahender Kleintransporter. Der weiße Kastenwagen traf dabei den Roller in Höhe des Lenkers. Der Dortmunder konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich jedoch leicht.

Der Transporter - ein älteres Modell in weißer Farbe ohne Aufschrift - setzte seine Fahrt in Richtung Westrich fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Kleintransporter geben können, melden sich bitte in der Polizeiwache Lütgendortmund unter 0231-132-2621.

