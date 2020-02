Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalitätsstatistik 2019: Polizei lädt zu Pressekonferenzen in Dortmund und Lünen ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0237

NRW-Innenminister Herbert Reul informiert am Montag (2.3.2020) in Düsseldorf über die Kriminalitätsentwicklung in Nordrhein-Westfalen.

Anschließend präsentieren und erläutern Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange und der Leitende Kriminaldirektor Walter Kemper die Zahlen für Dortmund und Lünen.

Wir laden Medienvertreter zu den Pressegesprächen ein:

- In Dortmund um 12.30 Uhr im Polizeipräsidium, Markgrafenstraße 102, 44139 Dortmund.

- In Lünen um 15 Uhr in der Polizeiinspektion 3, Merschstraße 16, 44534 Lünen.

Interessierte Medienvertreter bitten wir um Anmeldung zu diesen Terminen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell