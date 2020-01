Polizei Dortmund

POL-DO: Terminhinweis des LAFP: Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter werden begrüßt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0057

2.500 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter aus dem Einstellungsjahrgang 2019 haben ihre ersten Trainings in Uniform beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) begonnen. Am 20. Januar wird der zweite Halbjahrgang an den drei Ausbildungsstandorten des LAFP unter anderem in Selm-Bork offiziell durch den Direktor des LAFP, Michael Frücht, und den Polizeibeauftragten des Landes, Thorsten Hoffmann, begrüßt.

Das LAFP lädt Medienvertretende zu dieser Veranstaltung ein. Wir verlinken daher hier die Pressemitteilung des LAFP:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29987/4494180

