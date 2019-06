Polizei Dortmund

POL-DO: Kreuzung in der Märkischen Straße nach Verkehrsunfall mehrere Stunden gesperrt - ein Verletzter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0660

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf den gestrigen Samstag (15. Juni) nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Märkischen Straße leicht verletzt worden. Weil zudem der Tank des Lkw aufriss, musste ein gutes Dutzend Autos versetzt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 45-jährige Fahrer eines Lkw auf der Märkischen Straße in Richtung Süden. Als er gegen 3.50 Uhr links in den Heiligen Weg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 43-jährigen Dortmunders. Der 43-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge riss der Tank des Lkw auf. Der auslaufende Kraftstoff verteilte sich demnach bis zur Feldstraße auf der gesamten Fahrbahn. Zur vollständigen Reinigung der Fahrbahn mussten in der Nacht mehrere Fahrzeughalter aus ihren Betten geklingelt werden. Insgesamt waren 15 Autos von der unfreiwilligen Parkplatz-Rochade betroffen.

Die Kreuzung Märkische Straße/Heiliger Weg konnte um 6.45 Uhr wieder frei gegeben werden, die Einmündung Heiliger Weg/Feldstraße war bis 8 Uhr gesperrt.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell