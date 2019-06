Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung in Lippetal-Herzfeld: Beschuldigter verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0658

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund.

Der Beschuldigte der Auseinandersetzung vom 10.06.2019 in Lippetal-Herzfeld ist am 12.06.2019 verstorben. Todesursache war nach dem Ergebnis der Obduktion ein Herzversagen. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Siehe auch die Erstmeldung der Polizei Soest: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4293397

