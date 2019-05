Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen: Unfall mit Unbeteiligtem

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt nach einem Unfall am Sonntag (26.5.) auf der Derner Straße / Walther-Kohlmann-Straße wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Ein 24-jähriger Dortmunder fuhr um 17:55 Uhr auf der Walher-Kohlmann-Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Derner Straße wollte er mit seinem Toyota nach links abbiegen und in westlicher Richtung weiterfahren.

Doch hierzu kam es nicht: Als der Dortmunder bei einem grünen Pfeil sein Auto nach links lenkte, schleuderte ein VW Golf in die rechte Fahrzeugseite des Toyotas.

Ein Zeuge, der zuvor an der Ampel in Höhe der Haltestelle Schulte-Rödding den Fahrer des Golf und eines Mercedes dabei beobachtet hatte, wie sie sich scheinbar beide per Zeichengebung zu einem Rennen verabredeten, hielt sofort an und leistete Erste-Hilfe. Der 26-jährige Dortmunder beobachtete dabei auch, wie drei Männer aus dem Golf ausstiegen und von der Unfallstelle flüchteten. Sie sollen ca. 30-35 Jahre alt, 170-180 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein. Von dem zweiten Rennwagen, vermutlich ein silberner Mercedes E-Klasse, war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Der Toyotafahrer wurde zunächst mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise stellten sich seine Verletzungen später als schmerzhaft, aber deutlich weniger schlimm heraus. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden: geschätzt 20.500,- Euro.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die flüchtigen Pkw Insassen des Golfs und die des bislang noch unbekannten Mercedes.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Asseln unter 0231 - 132 3721 entgegen.

