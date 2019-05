Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen melden Unfallflucht - Festnahme, Blutprobe, Ende der Weiterfahrt

Dortmund (ots)

"Ende der Weiterfahrt" hieß es Samstagnacht (25.5.) nach Unfallflucht und deutlichem Alkoholkonsum für einen 53-jährigen Dortmunder, der anschließend die ersten Minuten seines 54. Lebensjahres auf einer Polizeiwache verbrachte.

Um 23:29 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, weil sie einen lauten Knall gehört hatten und einen Mann in einem Fiat vom Unfallort in der Kesselstraße flüchten sahen. Ihnen zufolge war der Fiat nach rechts in dort geparkte Autos gefahren und hatte diese teilweise zusammen geschoben. Anschließend flüchtete er mit seinem schwer beschädigten Fiat weiter in Richtung Westen.

Kurz darauf meldeten sich erneut Zeugen bei der Polizei, die berichteten, dass das Auto nun mitten auf der Gneisenaustraße stehe und der Fahrer zu Fuß in Richtung des Blücherparks geflüchtet sei.

Das Auto fanden die Polizeibeamten wie beschreiben vor. Den bis dahin unbekannten Fahrer nahmen sie im Blücherpark vorläufig fest. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs den der Dortmunder verströmte, wurde er zwecks Blutprobe zu einer Wache gebracht. Ein Atemalkoholtest zeigte zuvor einen Wert von mehr als 2 Promille an. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Anschließend entließen sie den Mann von der Wache.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen gegen den Geburtstags-Unfallfahrer dauern an.

