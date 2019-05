Polizei Dortmund

POL-DO: Demonstrationsgeschehen in Dortmund mit rund 300 Teilnehmenden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0589

Die Dortmunder Polizei hat am heutigen Freitagabend (24.5.) eine Demonstration gegen den "Rechtsruck" begleitet. Die Versammlung startete etwa gegen 18.30 Uhr am Sonnenplatz und endete gegen 21 Uhr mit rund 300 Teilnehmenden am Reinoldikirchplatz. Vereinzelt kam es zu Vermummungsversuchen und zum Zünden von Pyrotechnik. Darüber hinaus verlief die Versammlung anmeldekonform.

