Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf dem Heiligen Weg leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0381

Am gestrigen Dienstagmorgen (2. April) ist ein 31-jähriger Fahrradfahrer auf dem Heiligen Weg mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhren die beiden Verkehrsteilnehmer gegen 7.30 Uhr auf dem Heiligen Weg in Richtung Norden. In Höhe der Feldstraße bog der Autofahrer schließlich nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der 31-jährige Dortmunder zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen fuhr den leicht verletzten Dortmunder in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme kam es zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell