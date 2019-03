Polizei Dortmund

POL-DO: Raub mit Schusswaffe

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt nach einem Raub mit Schusswaffe. Nach Angaben des Angestellten eines Wettbüros an der Münsterstraße in Lünen am Freitag (29. März) wurden ihm unter Vorhalt einer Schusswaffe die Einnahmen geraubt.

Der 26-jährige Lüner verschloss gegen 23 Uhr die Türen des Wettbüros und ging zu seinem Auto, als ein unbekannter, maskierter Mann ihn mit einer Waffe bedrohte und Geld forderte.

Der Räuber flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Lindenstraße. Beschrieben wurde der Mann als ca. 180 cm groß, mit schlanker Statur, braunen Augen, bekleidet mit einer Lederjacke, blauer Jeanshose und Sportschuhen. Er war maskiert mit einer Sturmhaube, sprach gebrochenes Deutsch, und hörte sich arabisch an - teilweise äußerte er auch arabische Wörter.

Die Ermittlungen dauern an.

