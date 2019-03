Polizei Dortmund

POL-DO: Vorfälle beim Fußballspiel Borussia Dortmund gegen Vfl Wolfsburg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0362

Der BVB hat gestern (30. März) im Dortmunder Signal Iduna Park vor insgesamt 81.365 Zuschauern gegen den Vfl Wolfsburg gespielt. Unter den Stadionbesuchern befanden sich rund 2.800 Gästefans.

Nach Spielende begaben sich Teile der Dortmunder Ultragruppierungen zum Ausgang der Gastfans. Die Dortmunder Gruppe griff unmittelbar dort wartende Wolfsburger Fans und Kräfte des Ordnungsdienstes an. Hinzugezogene Polizeieinsatzkräfte konnten die Auseinandersetzung beenden. In diesem Zusammenhang kam es durch heraneilende Polizeibeamte unbemerkt zu einer Verletzung eines 10-jährigen Jungen in einem Treppenhaus des Stadions. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem tätlichen Angriff wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus war dieser nicht mehr dienstfähig.

Insgesamt wurden während der Spielbegegnung acht Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung gefertigt.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zum Sachverhalt können Sie zu den üblichen Bürozeiten der Pressestelle, Montag - Freitag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, an diese richten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell