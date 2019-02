Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradmesse in den Westfalenhallen - Dortmunder Polizei ist vor Ort!

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Messe "Motorräder 2019", die von Donnerstag (28.2.) bis Sonntag (3.3.) in den Dortmunder Westfalenhallen stattfindet. Der Messestand der Verkehrssicherheitsberater wird in Halle 6 zu finden sein.

In der Zeit von 9 bis 18 Uhr an den jeweiligen Messetagen möchten die dortigen Kolleginnen und Kollegen das Bewusstsein für die Verantwortung im Straßenverkehr schärfen, positive Verhaltensmuster aufzeigen und rücksichtsvolles Verhalten fördern. Dabei sollen u.a. die Themen Geschwindigkeit, Ablenkung, Fahren in der Gruppe sowie Schutzkleidung besprochen werden. Ein positives Beispiel für letzteres wird als Ausstellungsstück am Stand zur Verfügung stehen. Auch werden Videos eines ProVida-Krads thematisiert, die riskante und gefährliche Fahrmanöver und entsprechende Verkehrsverstöße zeigen. Zudem werden das aktuelle Krad des Verkehrsdienstes der Dortmunder Polizei vorgestellt und das sogenannte "Tune it! Safe!"-Kampagnenfahrzeug vor Ort ausgestellt sein.

Die Verkehrswacht Dortmund e.V., Kooperationspartner der Dortmunder Polizei, schließt sich an den besagten Tagen ebenfalls mit einem Informationsstand, einem Motorradsimulator, einem Seh- und Hörtest sowie einem Rauschbrillenparcours an.

