Polizei Dortmund

POL-DO: Lüner in Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0222

Ein 57-jähriger Lüner ist am gestrigen Donnerstag (21. Februar) in seiner Wohnung von einem bislang unbekannten Paar überfallen worden. Die Tatverdächtigen schlugen den Mann dabei mit einem Teleskopschlagstock nieder.

Ersten Ermittlungen zufolge suchte das Duo gegen 11.45 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Adolf-Damaschke-Straße auf. Hier schellten sie an der Wohnungstür des 57-Jährigen und gaben sich als Versicherungsvertreter aus. Der Mann bat sie in die Wohnung hinein und bot beiden einen Platz im Wohnzimmer an. Hier ging der männliche Verdächtige mit einem Teleskopschlagstock auf den Lüner los und schlug auf diesen ein. Anschließend entwendeten beide die Geldbörse des Mannes und verließen die Wohnung.

Beide Tatverdächtige waren etwa 35 bis 40 Jahre alt. Der Mann war schlank und circa 1,70 m bis 1,80 m groß. Er hatte kurze dunkle Haare, trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Seine Partnerin war etwa 1,75 m bis 1,85 m groß und hatte glatte dunkle schulterlange Haare. Sie war schlank, trug eine grauschwarze Strickjacke und eine blaue Jeanshose. Die Tatverdächtigen sprachen deutsch und waren offenbar mitteleuropäischer Herkunft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell